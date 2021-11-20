Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vali Memiş, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD verilerine göre, Pasinler ve Köprüköy merkezli artçı sarsıntılar devam ediyor.
AFAD, depremin 6.94 km derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Pasinler, Horasan başta olmak üzere Erzurum merkez ve çevre illerde de deprem hissedildi.
2 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI
Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.
BAŞKAN SEKMEN'DEN İLK AÇIKLAMA
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu söyledi.
AFAD'DAN ERZURUM DEPREMİ AÇIKLAMASI
AFAD, "Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasında bulundu.
AFAD İl Müdürlüğü'ne, Köprüköy'e bağlı Alaca ve Doğatepe mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı. Ekipler, 2 mahalleye de ulaşmaya çalışıyor.
BAKAN KURUM'DAN GEEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun.'' dedi.
BÖLGENİN DEPREM GEÇMİŞİ
AFAD Ön Değerlendirme Raporu'nda, "Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 6.9 olmak üzere 359 adet M>=4.0 deprem meydana gelmiştir. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 61 adet tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur." deildi.