Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vali Memiş, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.

2 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

BAŞKAN SEKMEN'DEN İLK AÇIKLAMA

AFAD'DAN ERZURUM DEPREMİ AÇIKLAMASI

BAKAN KURUM'DAN GEEÇMİŞ OLSUN MESAJI

BÖLGENİN DEPREM GEÇMİŞİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.AFAD, depremin 6.94 km derinlikte meydana geldiğini açıkladı.AFAD, "Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasında bulundu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun.'' dedi.AFAD Ön Değerlendirme Raporu'nda,deildi.