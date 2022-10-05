Isparta’da Karavan Turizmi yaygınlaşacak

YAMAÇ PARAŞÜTÜ

İÇİN DE ÇALIŞMALAR

YÜRÜTÜLÜYOR…

Isparta’da Yamaç Paraşütü

İçin Elverişli Bölgeler şöyle :

Vali Aydın Baruş, Isparta’da Karavan Turizmi için çok uygun alanlar olduğunu belirterek bu konuda çalışma yürüttüklerini belirtti.Isparta’nın sakin ve huzurlu bir kent olduğunu belirten Vali Aydın Baruş, Karavan Turizminin kentte yaygınlaşması için çalışma yürüttüklerini belirtti.Geçtiğimiz günlerde Vali Aydın Baruş, Ispartalı basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında yürütülen ve yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgiler vermişti. Vali Baruş, Isparta’da Karavan Turizmi konusunda çalışmalara başladıklarını ifade etti. Baruş, son yıllarda büyük talebin olduğu Karavan Turizmini Isparta’da da yaygınlaştırmak istediklerini belirtti. Bu konuda yaptıkları araştırmalarda uygun alanların tespit edildiğini belirten Vali Baruş, Karavan Turizmi için uygun alanların bulunduğunu kaydetti. Isparta’ya gelecek yerli ve yabancı turistlerin Karavanlarıyla Isparta’nın çeşitli bölgelerinde güvenilir bir şekilde konaklayabileceklerini belirten Baruş, Karavan Turizmini Isparta’da önümüzdeki yıllarda yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti. Karavan Turizmi için çalışmaların başladığını kaydeden Vali Baruş, Karavan Turizmi için belirlenen alanlarda ilgili kurumlar tarafından gerekli hazırlıkların yürütülmekte olduğunu ifade etti.Vali Aydın Baruş, Yamaç Paraşütü konularında da ciddi çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, Şehrin farklı noktalarında yamaç paraşütü yapılabilecek birçok dağ ve tepe bulunduğunu kaydetti. Bu konuda çeşitli çalışmalarının olduğunu kaydeden Vali Aydın Baruş, ayrıca Doğa bisikleti, motorlu su sporları için de Isparta’da uygun orman yollarının mevcut olduğunu ifade ederek Dağ tırmanışı için de temel altyapıların oluşturulmasının önemine dikkat çekti.Isparta yamaç paraşütü eğitimi ve uçuşları için oldukça elverişli şehirlerden biri olarak biliniyor. Şehirde yamaç paraşütü yapılabilecek pek çok alan bulunuyor. Eğirdir yamaç paraşütü denildiğinde Isparta’da akla gelen ilk bölge oluyor. Eğirdir yamaç paraşütü uçuşları için her yıl birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Hem Türkiye’nin hem de dünyanın farklı noktalarından paraşütçüler bölgeye uçuş deneyimi yaşamak için geliyorlar. Eğirdir aynı zamanda yamaç paraşütü eğitimleri için de tercih edilen noktalardan biri oluyor. Eğirdir Isparta’nın merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bölgede yamaç paraşütü dışında pek çok aktiviteye katılmak da mümkün olabiliyor.Keçiborlu yamaç paraşütü için Isparta’nın tercih edilen bir diğer bölgesi oluyor. Isparta yamaç paraşütü eğitimi faaliyetleri söz konusu olduğunda da Keçiborlu ön plana çıkıyor. Keçiborlu yamaç paraşütü yapmak ya da eğitim almak üzere bölgeye gelen pek çok ziyaretçiyi ağırlıyor.Davraz yamaç paraşütü için son dönemde popüler haline gelen bölgeler arasında yer alıyor. Davraz Kayak Merkezi paraşüt tutkunları tarafından son dönemlerde sıkça tercih ediliyor. Davraz yamaç paraşütü için Isparta’nın yeni merkezlerinden biri olarak görülüyor. İlerleyen dönemlerde popülaritesini daha da arttıracağı düşünülüyor.Atabey yamaç paraşütü için tercih edilen bir başka Isparta İlçesi oluyor. Bayat Köyü ve Kapıcak Köyü Atabey yamaç paraşütü için tercih edilen iki önemli adres olarak biliniyor. Süleyman Demirel Üniversitesi’nde de yamaç paraşütü için elverişli iki pist bulunuyor. SDÜ, yamaç paraşütü için iki farklı kalkış pistine ev sahipliği yapan tek üniversite olarak biliniyor. Üniversitenin Doğu Yerleşkesinde Alarko Tepesi ve Batı Yerleşkesinde Söbü Tepesi yamaç paraşütü etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.