0530 821 53 45

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Tüm büyük elektrikli süpürge markalarını onarıyor.

Onardığımız her ürün için 90 gün garanti veriyor.

Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü)

0530 821 53 45

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Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı



























Birine evlerindeki en önemli cihazın ne olduğunu düşündüklerini sorarsanız, elektrikli süpürgeler listenin başında olmaz. Ancak, bozulduklarında hala büyük bir rahatsızlığın nedenidirler.İlk olarak 2011 yılında eski hastane caddesi çarşı polis karakolu üstünde küçük bir dükkandan elektrikli süpürge tamir şirketi olarak başlayan Süpürge Dünyasını şimdi, 10 yılı aşkın bir süre sonra, hem müşteriler hem de üreticiler tarafından Isparta'daki önde gelen süpürge onarım şirketlerinden biri olarak tanınıyoruz. Bunu göstermek için binlerce mutlu müşterisi var.Elektrikli süpürgeniz size sorun çıkarıyorsa, artık buna katlanmayın, onu onarım merkezlerimizden birine getirin veya bugünnumaralı telefondan güler yüzlü personeli arayın!