2022-2023 Eğitim Öğretim yılında ilimiz genelindeki yüksek öğrenim öğrencilerinin yurt imkanlarının ele alındığı bir toplantı düzenlendi.Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlenen toplantıya tüm ilçe kaymakamları, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Gençlik ve Spor Müdürü Mahmut Danayiyen ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu katıldı.Öğrencilerin barınmalarına yönelik il/ilçe bazlı ihtiyaç analizlerinin yapıldığı toplantıda yurt eksikliği yaşanan yerlerde İçişleri Bakanlığımız tarafından gönderilen "Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri" konulu genelgedeki tedbirlerin ivedilikle alınacağı belirtildi.