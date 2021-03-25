Isparta'da Kar Yağışı Bekleniyor!

Ülke genelini etkisi altına alan yağışlı günler bugün Isparta'da da etkili oldu. Kentte gün boyu etkili olan yağış yerini kar yağışına bırakacak.

Isparta'dan eski ve yeni kar manzaraları...











Yalvaç'tan kar manzaraları fotoğradları

Yalvaç'tan kar manzaraları fotoğradları