Isparta'da Kar Yağışı Bekleniyor!
Ülke genelini etkisi altına alan yağışlı günler bugün Isparta'da da etkili oldu. Kentte gün boyu etkili olan yağış yerini kar yağışına bırakacak.Meteorolojinin verilerine göre Isparta’da önümüzde ki 3 gün kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının olacağı Çarşamba günü en düşün sıcaklığın sıfır, en yüksek sıcaklığın ise 4 derece olacağı tahmin ediliyor. Isparta’da perşembe ve cuma günleri de kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı ile beraber hissedilir derecede havalar soğuyacak. Verilere göre perşembe ve cuma günleri kentte en düşük sıcaklık – 5 derece olacak. Cumartesi ve pazar günleri ise bulutu bir havanın etkili olması bekleniyor. Cumartesi günü en düşün sıcaklığın -3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü de kentte en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklığın ise 10 derece olması bekleniyor.
Isparta'dan eski ve yeni kar manzaraları...