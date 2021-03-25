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Isparta'da geleneksel meslekler geleceğe taşınıyor...

“ ISPARTA'DA GELENEKSEL MESLEKLERİ GELECEK KUŞAKLARA AKTAMAK İSTİYORUZ”

Isparta'da geleneksel meslekler geleceğe taşınıyor...
ISPARTA
G.Tarihi: 24.03.2021 18:50
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA'DA İŞKUR, KURSLARLA GELENEKSEL MESLEKLERİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAYI HEDEFLİYOR!

İşkur Isparta İl Müdürü Mustafa Höke, göreve geldiğinde yaptığı ‘Geleneksel Mesleklerimizi İŞKUR ile Geleceğe Taşıyacağız’ açıklaması yerini buluyor. Kurum, Keçiborlu İlçesinde tamamına yakını kadın kursiyerlerin katıldığı Dekoratif örtü dikimi, Halı Dokuma Kursu ve Hediyelik Eşya Kursu açtı.
 
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27 Ocak tarihinde Müdür Yardımcılığı görevinden İl Müdürlüğü görevine atanan İşkur Isparta İl Müdürü Mustafa Höke, çalışmalarına hız verdi. Müdür Höke, kursla ilgili çalışmalara ise geleneksel meslek kursları açarak başladı.

KEÇİBORLU’DA
ÜÇ KURS BİRDEN
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Isparta İl Müdürlüğü, Keçiborlu ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü) işbirliği ile işbirliği içinde üç kurs birden açtı.

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İL MÜDÜRÜ HÖKE’DEN
KURSLARA ZİYARET
İşkur Isparta İl Müdürü Mustafa Höke, bu doğrultuda Keçiborlu ilçesinde açtıkları Dekoratif örtü dikimi, Halı Dokuma Kursu ve Hediyelik Eşya Kursuna geçtiğimiz gün ziyarette bulunarak kursiyerlerle görüşüp, onların görüş ve önerilerini dinledi. İl Müdürü Höke’ye İŞKUR Şube Müdürü Fahriye Durmuş ve Keçiborlu Milli Eğitim İlçe Müdürü de eşlik etti.

MÜDÜR HÖKE; “GELENEKSEL MESLEKLERİ
GELECEK KUŞAKLARA AKTAMAK İSTİYORUZ”
Keçiborlu’da açtıkları üç kursa katılan kursiyerlerin hemen hemen tamamının kadınlardan oluştuğunu ve kadınların bu kurslara olan ilgisinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Isparta İl Müdürü Mustafa Höke, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Düzenlemiş olduğumuz bu kurslarla geleneksel mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılmasına ve ustaların aradığı işgücünün temin edilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

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“KEÇİBORLU
İLÇEMİZDE
3 KURS AÇTIK”
Bilindiği gibi; günümüzde, geleneksel mesleklerin teknolojik üretim süreçleri dışında kaldığı ve el emeğine yoğun ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Bu noktada birçok alanda geleneksel meslek bulunuyor. Bu meslekler her bir il veya ilçeye özgü adlarla icra edilebiliyor. İŞKUR olarak, Keçiborlu’da açtığımız üç kurs ve bundan sonra gerçekleştireceğimiz bu kurslarla geleneksel mesleklerde Mesleki Eğitim Kursları, bu mesleklerin icra edildiği iş yerlerinde ise İşbaşı Eğitim Programları düzenleyeceğiz.

“KURSLARIMIZA KATILAN
KURSİYERLERE HARÇLIK
ÖDEMESİ YAPIYORUZ”
Bugün de, geleneksel kurslarımızı ilk düzenlemeye başladığımız ilçemiz olan Keçiborlu ilçemize geldik. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte bu ilçede düzenlediğimiz kurslarımızı ziyaret edip hem Kurs Öğreticilerimizle hem kursiyerlerimizle görüşme imkanı bulduk. Kendileri düzenlediğimiz bu kurslardan oldukça memnun olduklarını bize ileterek teşekkürlerini sundular. Bu da bizi son derece memnun etti. Bilindiği gibi, biz İŞKUR olarak bu kurslarımıza katılan kursiyerlerimize günlük harçlık ödemesi de yapıyoruz” dedi.

 KURSLARA 52 BAYAN
KATILIM GÖSTERİYOR
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Isparta İl Müdürü Mustafa Höke, Keçiborlu ilçesinde açtıkları Dekoratif Örtü Dikimi Kursuna 16, Halı Dokuma Kursuna 22 ve Hediyelik Eşya Kursuna da 14 olmak üzere toplam 52 kadın kursiyerin katılım gösterdiğini sözlerine ekledi.

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