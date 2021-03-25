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Merkez Isparta Projesi için geri sayım başladı

''Merkez Isparta şehrin cazibe merkezi olacak''

Merkez Isparta Projesi için geri sayım başladı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Merkez Isparta Projesi için geri sayım başladı.
ITSO Ekonomi Kampusu karşısında kalan Modernevler ve Anadolu Mahallesinin devamı olan 1 milyon 258 bin 500 metrekarelik alanda geleceğin Isparta’sının inşası için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, arazi sahipleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.
Isparta halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan Merkez Isparta Projesi ile ilgili Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bölgede arazileri bulunan vatandaşlarla bir araya geldi. 500’e yakın mülk sahibinin bulunduğu alan ile ilgili toplantılar, pandemi sürecinden dolayı guruplar halinde ITSO Ekonomi Kampusu Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, BELMAŞ aracılığıyla yürütülecek projeye ilişkin arazi sahiplerine detaylı bilgiler verdi. Amaçlarının Isparta’ya yakışır, Türkiye’ye örnek bir yerleşim alanı kazandırmak olduğuna işaret eden Başkan Başdeğirmen, eski adıyla fuar alanı olarak bilinen, Merkez Isparta Projesinin cazibe merkezi olacağını söyledi.

Karşılıklı istişareler sonrasında mülk sahiplerinin muvafakatnamelerini vermeleri halinde hemen 18 uygulamasını başlatacaklarını ve inşaat yapılabilir hale getireceklerine değinen Başkan Başdeğirmen, “Yapılan çalışma sizlere faydalı bir çalışmadır” dedi. Toplantılarla birlikte üç ay süresince mülk sahiplerinden muvafakatnameleri alacaklarını, bu sayının yüzde 80 oranına ulaşmasının ardından çalışmalara başlayacaklarını, 5-6 ay içerisinde de sonucu mülk sahipleriyle paylaşacaklarını dile getiren Başdeğirmen, yılsonuna kadar bu işin layıkıyla sonuca ulaştırılmasının hedeflendiğini aktardı.

 Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yaptığı konuşmada “Yıllardır atıl kalan ve ‘bir yapılsa’ diye beklediğiniz arazilerinizi düzenleyip hayata geçirmek istiyoruz” derken, yeni planda yolların genişletildiğini belirtti. Bölgede 30’luk yolların olacağını ve geleceğe yönelik bir çalışma gerçekleştirildiğini anlatan Başdeğirmen, “Büyük yollar açtık. En öndeki binada bulunan bir çocuğumuz en altta bulunan okula hiç yola çıkmadan yaya olarak gidip gelebileceği şekilde hazırlanmış bir projedir” derken, trafik konusunda da Merkez Isparta Projesinde her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü aktardı. Başdeğirmen, “Merkez Isparta şehrimizin bir cazibe merkezi olacak. Burası çoğunuzun atalarından, dedelerinden sizlere kalmış bir yer. Artık bir yerden sonra ‘çocuklarımıza faydası olsun’ dediğiniz bir yer olduğunu düşünüyorum. Yapılan sizlere faydalı olacak bir çalışmadır” görüşlerinde bulundu.

Merkez Isparta Projesini olumlu karşıladıklarını ve memnuniyet duyduklarını dile getiren mülk sahipleri de, bir an önce projenin hayata geçirilmesini istediklerini belirttiler. Mülk sahipleri, “Yıllarca bu alandan faydalanamadık. Başkanımız her konuda vatandaşlarla istişare içerisinde hareket ediyor. Deregümü Ovasındaki hak sahiplerinin sorunlarını da tek tek görüşerek giderdiniz. Her zaman istişare ile hareket ediyorsunuz. Merkez Isparta Projesi herkesin menfaatine olan bir çalışmadır. Yapılacak çalışma bizim arsalarımızın değerini kat ve kat artırır. Arsa sahipleri olarak bu projeye sahip çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla çalışmalarınıza destek veriyoruz. Isparta’nın çehresi de değişecek. Bu arazi dedelerimizden geliyor. Başkanımız atıl bekleyen bir alanı faaliyete geçirmiş oluyor. Harika kurumsal bir proje hazırlanmış, camisinden, okullarına varıncaya kadar her şey düşünülmüş. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu projenin hızlı bir şekilde hayata geçmesini temenni ediyoruz. 30 yıldır boş, atıl bir alandı. Bu süreç inşallah en kısa sürede tamamlanır, yıllardır bu anı bekliyorduk. Şükrü Başkanımızdan Allah razı olsun, başarılarının devamını dileriz” dediler.

İmar planı revizyonu yapılan ve 18 uygulaması aşamasına gelen Merkez Isparta Projesinde, 13 bin kişinin yaşayabileceği konut alanları, belediye hizmet binası, cami, okullar, sağlık alanları ile yürüyüş ve bisiklet yolları, ofis ve yaşam alanları bulunuyor. Proje kapsamında 100 metre genişliğinde ve bir kilometre uzunluğunda bir kent parkı ile yine 30 bin metrekarelik kent meydanı, 4 bin araçlık yeraltı otoparkları yer alıyor.

Kaynak: Isparta Haber Siteleri
 
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