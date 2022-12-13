METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA VE BURDUR’UN GÜNEY KESİMLERİNDEKİ YAĞIŞLARA DİKKAT!)



Başlama Zamanı : 13.12.2022 21:00 TSİ

Bitiş Zamanı :14.12.2022 18:00 TSİ



Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Isparta ve Burdur’un güney kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların 14.12.2022 Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğinden; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır..



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ