METEOROLOJİK UYARI
(ISPARTA VE BURDUR’UN GÜNEY KESİMLERİNDEKİ YAĞIŞLARA DİKKAT!)
Başlama Zamanı : 13.12.2022 21:00 TSİ
Bitiş Zamanı :14.12.2022 18:00 TSİ
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Isparta ve Burdur’un güney kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların 14.12.2022 Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğinden; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır..
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ