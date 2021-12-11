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ISPARTA'DA KALİTESİ VE UYGUN FİYATI İLE CORDAL DUŞAKABİN ÖNE ÇIKIYOR!

ISPARTA'DA KALİTESİ VE UYGUN FİYATI İLE CORDAL DUŞAKABİN ÖNE ÇIKIYOR!
ISPARTA
G.Tarihi: 11.12.2021 00:23
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Cordal Duşakabin’e uğramadan duşakabin yaptırmaya karar vermeyin...!

TECRÜBELİ KADRO UYGUN FİYAT CORDAL DUŞAKABİN’DE
Banyoların şıklığını belirleyen en önemli özelliklerden biri şüphesiz duşakabinlerdir. Banyolarını yenilemek isteyenler Cordal Duşakabin’e uğramadan duşakabin yaptırmaya karar vermeyin. Uygun fiyat ve üstün kalitesi ile hizmet veren Cordal Duşakabin, Pirimehmet, Hacı İbrahim Parlar Cd. No:47'de...

HER ÖLÇÜYE GÖRE DUŞAKABİN İMALATI
Cordal Duşakabin, kalitesi ve geniş ürün yelpazesi ile her zevke hitap ediyor. 12 yıllık uzman deneyimi ile her türlü banyoya uygun ölçüde duşakabin imalatı yapan Cordal Duşakabin uygun fiyatı ile de aile bütçesine katkı sağlıyor.
 
Yerinde yapılan keşif ve ölçü ile banyonuzun metre karesine uyan en uygun modeli size sunan Cordal Duşakabin aynı zamanda size en uygun seçimi yapmanızı sağlıyor.

  “Her bütçeye ve her banyoya uygun duşa kabinlerimiz mevcuttur. Ölçüm alma,  imalat ve montajı kendimiz yaptığımız için şu anda piyasa da en uygun duşakabin bizde diyebiliriz. 12 yıllık deneyimimiz ile yerinde keşif yaptığımız ve ölçü aldığımız müşterilerimize en uygun duşa kabini yapmaya çalışıyoruz. Bazen müşterilerimizi talep ettiği modeller banyolarına uymayacağı için kendilerini uyarıyoruz ve en uygun modeli tavsiye ediyoruz” 

 TÜM TADİLAT İŞLEMLERİ İÇİN UZMAN  EKİP ÇALIŞMASI

Isparta'da üzretsiz keşif imkanıyla ev, ofis, mutfak, banyo, lavabo tadilatı-yenileme,fayans ve laminant uygulamaları yada sıhhi tesisat tamiri.

Cordal Yapı ve Duşakabin, işinde uzman tadilat ustaları ve donanımlı tecrübeli keşif kadrosu ile evinizin tüm hasarlı yada eskiyen bölümlerini onarıyor. Yenisi gibi anahtar teslimi işlem yapıyor.

Cordal Yapı, çalışma yapılacak alanlarda, müşteriyi; ustayla, malzemeyle uğraştırmadan ve zamanı doğru kullanarak çözümler getiren teklifler sunuyor.
Eski ve yeni mekan tadilatlarında, keşif sonrası toplu çözümler bulabileceğiniz Cordal'da bazı tadilat ve uygulama başlıkları şöyle sıralanmaktadır:

Yıkım,  Moloz Nakliye, Duvar Sıva Su - Elektrik - Kalorifer- Kablolu Tesisatlar, Kalebodur, Fayans,  Granit, Mozaik Taşlar, Laminant Parke, Kayrak,  Taş Kaplamalar, Bahçe Düzenleme, Çevre Düzenleme, Banyo Dolapları, Mutfak dolapları.

Cordal'da aynı zamanda musluk, armatür ürünleri,duş setleri,küvet, sıhhi tesisat malzemeleri de satılmaktadır.

CORDAL ''Yaklaştıkça Hissedilen Kalite''

Adres: Pirimehmet mahallesi 113 cadde Isparta
Email: cordal@cordal.com.tr
Telefon: +90 246 224 29 29
 +90 555 715 17 01
Website:https://cordal.com.tr/

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YıkımMoloz NakliyeDuvar Sıva Su - Elektrik - Kalorifer- Kablolu TesisatlarKalebodurFayansGranitMozaik TaşlarLaminant ParkeKayrakTaş KaplamalarBahçe DüzenlemeÇevre DüzenlemeBanyo DolaplarıMutfak dolapları.
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