TECRÜBELİ KADRO UYGUN FİYAT CORDAL DUŞAKABİN’DE

HER ÖLÇÜYE GÖRE DUŞAKABİN İMALATI

TÜM TADİLAT İŞLEMLERİ İÇİN UZMAN EKİP ÇALIŞMASI

CORDAL

''Yaklaştıkça Hissedilen Kalite''

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Banyoların şıklığını belirleyen en önemli özelliklerden biri şüphesiz duşakabinlerdir. Banyolarını yenilemek isteyenler Cordal Duşakabin’e uğramadan duşakabin yaptırmaya karar vermeyin. Uygun fiyat ve üstün kalitesi ile hizmet veren Cordal Duşakabin,Cordal Duşakabin, kalitesi ve geniş ürün yelpazesi ile her zevke hitap ediyor. 12 yıllık uzman deneyimi ile her türlü banyoya uygun ölçüde duşakabin imalatı yapan Cordal Duşakabin uygun fiyatı ile de aile bütçesine katkı sağlıyor.Yerinde yapılan keşif ve ölçü ile banyonuzun metre karesine uyan en uygun modeli size sunan Cordal Duşakabin aynı zamanda size en uygun seçimi yapmanızı sağlıyor.Isparta'da üzretsiz keşif imkanıyla ev, ofis, mutfak, banyo, lavabo tadilatı-yenileme,fayans ve laminant uygulamaları yada sıhhi tesisat tamiri.Cordal Yapı ve Duşakabin, işinde uzman tadilat ustaları ve donanımlı tecrübeli keşif kadrosu ile evinizin tüm hasarlı yada eskiyen bölümlerini onarıyor. Yenisi gibi anahtar teslimi işlem yapıyor.Cordal Yapı, çalışma yapılacak alanlarda, müşteriyi; ustayla, malzemeyle uğraştırmadan ve zamanı doğru kullanarak çözümler getiren teklifler sunuyor.Eski ve yeni mekan tadilatlarında, keşif sonrası toplu çözümler bulabileceğiniz Cordal'da bazı tadilat ve uygulama başlıkları şöyle sıralanmaktadır:Yıkım, Moloz Nakliye, Duvar Sıva Su - Elektrik - Kalorifer- Kablolu Tesisatlar, Kalebodur, Fayans, Granit, Mozaik Taşlar, Laminant Parke, Kayrak, Taş Kaplamalar, Bahçe Düzenleme, Çevre Düzenleme, Banyo Dolapları, Mutfak dolapları.Cordal'da aynı zamanda musluk, armatür ürünleri,duş setleri,küvet, sıhhi tesisat malzemeleri de satılmaktadır.Pirimehmet mahallesi 113 cadde Isparta