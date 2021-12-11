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Acente temsilcileri Isparta'yı gezdi

Acente temsilcileri Isparta'yı gezdi
ISPARTA
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Acente temsilcileri Isparta'yı gezdi
ISPARTA Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte turizm acenteleri temsilcileri Isparta ve Eğirdir ilçesini gezdi.
Organizasyon kapsamında Isparta'ya gelen Türkiye Seyehat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Pamukkale Bölgesi Temsil Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu ve beraberindeki turizm acente sahipleri Isparta Kayak Merkezi, İslamköy Süleyman Demirel Müzesi ve Eğirdir'i ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin de yer aldığı programda TÜRSAB Pamukkale Bölgesi Başkanı Turan Köseoğlu ve acente sahiplerini Dündarbey Medresesi'nde Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök karşıladı. Etkinlik hakkında bilgi veren Köseoğlu, "TÜRSAB Pamukkale Bölgesi Isparta, Burdur, Denizli illerini kapsıyor Türkiye genelinde 35 bölgemiz var. Denizli'deki toplam 16 tane seyahat acentemizi Isparta'yı gezdiriyoruz. Isparta ve gezdiğimiz yerler turizm anlamında potansiyel yaratan yerler. Özellikle pandemi nedeniyle iç turizmin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bölgeler arası turizm hareketliliğini sağlamak istiyoruz" dedi.
Isparta Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Eğirdir Belediye Başkanlığı koordinesindeki etkinlikte gelecek sezona yönelik çalışmaların değerlendirildiğini aktaran Köseoğlu, şunları söyledi:
"Bu yıl toparlanma ve gelir artışı oldu. Turist sayısında iyi sayıya ulaştık. 2022 yılı için umutlarımızı koruyoruz. Turizmde, gelir ve turist sayısinda hedeflerimizi daha yüksek. İç turizmi de ihmal etmemiz gerekiyor. Özellikle ülkemizin her bölgesinde ayrı turizm hazineleri var. Şehirler arası, bölgeler arası ciddi turizm hareketliliği oluşturup ülkemizin tanıtımı, turizmin gelişmesi için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."
 
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