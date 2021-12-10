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Isparta'da 5. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Isparta'da 5. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Kitaplar Gül Açtı
Isparta’da bu yıl 5’incisi düzenlenen kitap fuarının teması “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olurken sloganı ise “Kitaplar Gül Açıyor” oldu. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlayan Isparta Kitap Fuarı’nın açılışı; Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler , kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.
Fuarın açılışı kurdele kesimi yerine, Dünya klasiklerinin protokol üyelerinin imzalamasıyla gerçekleştirildi. İmzalanan kitaplar fuarda bulunan öğrencilere armağan edildi. Fuar açılışında ayrıca Ülkü İlkokulu öğrencileri halk oyunu gösterisi sundu. Gösterilerinin ardından öğrencilere Vali Seymenoğlu tarafından kitap fuarında kullanılmak üzere hediye çeki armağan edildi.
10-19 Aralık tarihleri arasından açık kalacak olan 5. Isparta Kitap Fuarı’na Isparta Valiliği koordinesinde ilçe ve köylerde öğrenim gören öğrenciler de getirilerek fuardan istifade etmeleri sağlanacak. Fuarda 210 yayın evi yer alırken 110 yazar da okuyucularla buluşacak.
Fuar açılışındaki konuşmasında ilk derece okullarda ve yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören yaklaşık 145 Bin öğrenciye ev sahipliği yapan Isparta’da böyle bir organizasyonun düzenlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Seymenoğlu, “Sağ olsun Belediye Başkanımız yaklaşık bir buçuk iki aydır fuarı organize etmek için büyük emek sarf ediyordu. Bizler de il yönetimi olarak, Milli Eğitim olarak, üniversiteler olarak kendisine her türlü desteği vermeye söz vermiştik. Bugün de bunu görüyoruz. Fuarı Yunus Emre ve Türkçe Yılı anısına açan Belediye Başkanlığına bütün şehrim adına teşekkür ediyorum. Çünkü Türkçe’yi Yunus’ları bilmedikten sonra bu kadar kitabın hiçbir anlamı yok. Şu anda alanımızda binlerce kitap ve binlerce kitap dostu var. Fuar bu buluşmaya vesile oluyor ve böyle anlamlı bir yılda böylesine büyük bir organizasyon da elbette hepimizi mutlu ediyor. Ben bu duygularla fuarımızın; Yayınevlerine, büyük fedakarlıklar yaparak buraya kadar gelen yazarlarımıza, şehrimizin 12 ilçesinden 204 köyünden buraya gelecek öğrencilerimize, tüm gençlerimize, üniversite öğrencilerimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Seymenoğlu fuar alanını gezerek stantlarda incelemelerde bulundu, karşılaştığı öğrencilere ise fuarda kitap alımında kullanılmak üzere hediye çeki armağan etti. Vali Seymenoğlu ayrıca fuar alanında bulunan kitap kumbarasına kitap bağışında bulundu. Kumbarada toplanan kitaplar ihtiyacı olan köy okullarına ulaştırılacak.
 
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Bir şunu diyen bir yazı 'ARASI BASI BAŞI SERVİS 19.30 11.00 HER ÜCRETSIZ SAAT IŞPARTA5. KiTAP FUARI GOKKUBBE KİTAP FUARINA ÜCRETSİZ SERVİS 10-19 Kaymakkapı Saat 11.00 -19.30 ARALIK Iyaş: Saat 11.00 19.30 2021 KYK: Saat 11.00 19.30 10 19 Aralık 2021 Tarihleri arası fuar alanına 11.00 19.30 arası HER SAAT BAŞI ücretsiz servis kalkacaktır.' görseli olabilir
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