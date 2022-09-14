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Isparta'da Kahramanmaraş Dürüm Evi'nde mangalda pişmiş efsane lezzetler...

Isparta'da nefis Adana dürüm ve mangalda pişmiş ciğer ,tavuk şiş yiyebileceğiniz bir yer arıyorsanız işte size on numara durak. Efsane lezzetleri ile Kahramanmaraş Dürüm Evi...

Isparta'da Kahramanmaraş Dürüm Evi'nde mangalda pişmiş efsane lezzetler...
ISPARTA
G.Tarihi: 14.09.2022 01:30
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Her şehrin bazı mekanları vardır ki, dışarıdan hiç dikkat çekmez ama aslında müdavimi eksik olmaz. Sokak arasındadır, küçüktür, çoğunlukla da en iyi o semtin sakinleri bilir. Sadeliği ve samimiyetiyle başka bir atmosfer sunan bu mekanları keşfetmekse her zaman kolay değildir ama keşfedince de şehrin diğer ucundan kalkıp gidilir. Köfteciden kokoreçciye, kuru fasülyeciden esnaf lokantasına, fırından pastaneye, sadece bilenin bildiği bu lezzet duraklarından biri Kahramanmaraş Dürüm Evi'ni keşfe çıkmaya hazır mısınız?

KAHRAMANMARAŞLI KAZIM USTA'NIN ELİNDEN ÇIKAN MUHTEŞEM LEZZETLER

 Maraşlı Kazım Usata, lezzeti sarıp sarmalıyor. Izgarada ezber bozan lezzetler sunuyor.  Tamamen kendine özgü pişirme teknikleri ve kendine özgü sunum şekliyle ''Bugüne kadar hiç mangalda ızgara yememişim'' dedirtecek lezzette menüler ve dürümler hazırlıyor. 7'den 70'e herkes bu lezzeti seviyor. Acıkan soluğu Kahramanmaraş Dürüm Evi'nde alıyor...!

Kuzu eti ve kuyruk yağıyla birlikte, doğudan gelen özel baharatlarla  zirhta çekilen etler  mangal ateşinde  pişirilip dürüm yada tabakta  servis ediliyor.

Türkiye'nin önemli lezzet duraklarından olan Kahramanmaraş'a özgü yöresel baharatlarlın yeraldığı bu dürümü  yemeden dürüm yedim demeyin! Hakimi doktoru memuru öğretmeninden öğrencisine askerine kadar herkes Isparta'da bu lezzete adeta koşuyor!

Kahramanmaraş'lı Kazım usta'nın Isparta'da hazırladığı etlerden ve tamamı organik baharatlardan oluşan dürümleri yiyen vatandaşlar  tekrar tekrar buraya geliyor ayrıca  gelemeyen vatandaşlar dürümleri  telefondan da sipariş edip afiyetle yiyor.

Hafta içi ve özellikle hafta sonu çok yoğun olarak çalıştıklarını ve oğlunun yoğun zamanlarda kendisine yardım ettiğini dile getiren Kazım Usta; ''Isparta'ya Maraş'ın geleneksel,yöresel lezzetlerini getirdik,yediğinizden keyif alın ki doyduğunuzu anlayasınız.'' şeklinde konuştu.

Kazım Usta mangal ateşinde ​ büyük bir özenle ve el emeğiyle sarmaladığı  et dürüm, ciğer dürüm ve tavuk dürümünü  isteyen vatandaşlara tabakta da servis ediyor.

Kahramanmaraş Dürüm Evi
ADRES: Pirimehmet mahallesi 1737 sokak NO:7/B ( Mercan Otel Karşısı )

Alo Paket: 0530 468 09 05

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