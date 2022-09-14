ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlaması sebebiyle okul çağındaki çocuk ve gençleri başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlanndan korumak, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak, gelişim ve eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürmelerini sağlamak maksadıyla 12-16 Eylül 2022 tarihleri arasında çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde asayiş, trafik, İSTH., TEM ve KOM ekiplerinin katılımı ile denetimler icra edilmektedir.İsparta İl Jandarma Komutanlığınca, kamu düzeni ve huzur güven ortamının devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürdürülmeye devam edilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.