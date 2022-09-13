YÖRESEL LEZZETLER UYGUN FİYATA ÇEVİK GIDA'DA

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ÇEVİK GIDA'NIN GENEL ÜRÜN KATEGORİLERİ ŞÖYLE

Taze Günlük Yufka

Kahvaltılık Sürmelik Reçeller

Andız Pekmezi

Bal-Petek Bal

Keçi Boynuzu Özü

Karadut Özü

Çeviz, Ev Makarnası, Ev Salçası

Hakiki Dövme Tereyağı

Peynir ve Zeytin Çeşitleri

Yoğurt - Lor - Çökelek

Yumurta ( Gezen Tavuk Yumurtası Seçeneği )

Keçi Peyniri - Tulum Peyniri - Kaşar Peyniri

Teneke Peyniri - Köy Peyniri

Haşhaş Ezmesi - Fındık ve Fıstık Ezmesi - Tahin

Natural Sızma Zeytinyağı

Salamura Yaprak

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MAĞAZADAN KARELER...

Tüm Türkiye’de yaşatılan yöresel ve geleneksel lezzetlerin buluştuğu Çevik Gıda her geçen gün ürün kategorisini genişletiyor.Zeytinden Peynir çeşitlerine kahvaltılıklardan Süt ürünlerine ve onlarca vitamin değeri yüksek evde yapılmış Makarna, Salça, Salamura Yaprak çeşitlerine kadar tüm Hakiki yöresel gıdalar en uygun fiyata Isparta'da sadece Çevik Gıda'da satılıyor.