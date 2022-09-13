Tüm Türkiye’de yaşatılan yöresel ve geleneksel lezzetlerin buluştuğu Çevik Gıda her geçen gün ürün kategorisini genişletiyor.
Zeytinden Peynir çeşitlerine kahvaltılıklardan Süt ürünlerine ve onlarca vitamin değeri yüksek evde yapılmış Makarna, Salça, Salamura Yaprak çeşitlerine kadar tüm Hakiki yöresel gıdalar en uygun fiyata Isparta'da sadece Çevik Gıda'da satılıyor.
Hemen uğrayın 150₺ ve üzeri alışverişlerde el açması yufkayı ücretsiz alın.
Çevik Gıda: ''Isparta'nın Zeytin Peynir Dünyası''
“ Sofrana lezzet, Hayatına şifa kat”
ÇEVİK GIDA'NIN GENEL ÜRÜN KATEGORİLERİ ŞÖYLE
- Taze Günlük Yufka
- Kahvaltılık Sürmelik Reçeller
- Andız Pekmezi
- Bal-Petek Bal
- Keçi Boynuzu Özü
- Karadut Özü
- Çeviz, Ev Makarnası, Ev Salçası
- Hakiki Dövme Tereyağı
- Peynir ve Zeytin Çeşitleri
- Yoğurt - Lor - Çökelek
- Yumurta ( Gezen Tavuk Yumurtası Seçeneği )
- Keçi Peyniri - Tulum Peyniri - Kaşar Peyniri
- Teneke Peyniri - Köy Peyniri
- Haşhaş Ezmesi - Fındık ve Fıstık Ezmesi - Tahin
- Natural Sızma Zeytinyağı
- Salamura Yaprak
Adres: Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Telefon: 0 541 742 04 24
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