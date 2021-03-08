“KADINLARIMIZ SPORDA”

AÇIK HAVADA PİLATES VE YOGA

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü… Hayatın her alanında: evde, okulda, iş hayatında, sporda, olimpiyatta, başarıda, kürsüde, şampiyon: KADINLARIMIZ…İl Müdürlüğümüz ve Cimnastik İl Temsilciliği işbirliğinde 8 Mart Kadınlar gününe özel bir etkinlik gerçekleştirildi.Yoga ve pilates eğitmeni aynı zamanda Cimnastik İl Temsilcisi Nurten Sağlamer eşliğinde kadınlarımız müzik eşliğinde Atatürk Stadyumunda pilates ve yoga egzersizleri yaparak, açık havada stres attı.Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü