Kontrollü Normalleşme Dönemi ve Dinamik Denetim Süreci kapsamında Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin İl genelinde denetlenmesine yönelik uygulamaya koyulan haftalık tematik denetim çalışması planındaki şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları (okul servisleri dâhil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerlerin denetimi, şoförler odası başkanlığının destekleriyle yapılmış olup denetim ekiplerinin; maske, mesafe ve hijyen kuralları esas alınarak süreklilik taşımasına rehberlik ederek, kurallara uymaya ve sorumlu davranmaları hakkında bilgilendirmeler yapılmış olup, kapsamdaki tüm alanların ihmal edilmeden denetlenmesine devam edilecektir.ISPARTA VALİLİĞİ