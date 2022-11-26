Isparta şehir merkezinin kadın dostu şehir olabilmesi yönünde eksiklerini saptamak, kurumlar arası işbirliği çerçevesinde yapılacak çalışmaları belirlemek ve sonucunda da kadınlar için Isparta’nın daha güvenli hale gelmesini sağlamak amacıyla “Kadın Dostu Şehir Projesi Protokolü” imzalandı.Isparta Valiliği himayesinde Isparta Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleyman Demirel Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Isparta Mimarlar Odası İl Temsilciliği ve Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) yer aldığı protokolün imzaları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde atıldı.Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokolde yer alan kurum ve STK temsilcileri katıldı.İmza öncesi bir konuşma yapan Vali Baruş “Öncelikle kadınlarımızın, engellilerimizin, çocuk ve yaşlılarımızın Isparta’mızda daha güvenli yaşayabilmesi için ulaşımın, sosyal etkinliklerin, şehir aydınlatmalarının, çıkmaz sokakların, güvenlik kameralarının, aydınlatıcı önlemlerin, bekçi hizmetlerinin, ulaşımda özel hatların ve benzeri halihazır durumların tespit edilerek iyileştirme çalışmaları için paydaşlar ve ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. İnşallah bu işbirliği sayesinde şehrimiz, kadınlarımız için daha güvenli hale gelir. Kadınlarımız sokakta, caddede gece gündüz fark etmeksizin rahat bir şekilde dolaşabilir, evine gidebilir, eğitimine gidebilir ve Isparta bu yönde Türkiye'de örnek bir şehir olur, inancımız bu. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar gerçekten bu açıdan önem taşıyor. Ben protokolünün öncelikle Isparta şehrimize, kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Ardından protokol tüm katılımcılar tarafından imzalandı.