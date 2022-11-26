GÜVENLİ EKSPERTİZ
Isparta'da Dynobil ekspertiz merkez bayisi olduklarına değinen firma yetkilileri, “ Raporu en güvenli şekilde elektronik ortamda yapıyoruz. Araç hakkında her türlü bilgiyi müşterimize sunuyoruz. Ekspertizde Isparta'da bir numarayız. Esnaflık şartlarına uygun hareket ediyoruz. Bu konuda çok şeffaf ve netiz. Isparta içinden ve dışından gelen vatandaşlarımızı bir çayımızı kahvemizi içmeye bekliyoruz. İlçelerimizden ve köylerimizden de yoğun talep var. İnsanlarımızı yormadan hizmet veriyoruz. Röntgen cihazı kullanmadan aracın röngenini çekiyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Uzman kadro, son sistem ölçüm cihazları, detaylı kontrol ve raporlama ile DYNOBİL oto ekspertiz, Türkiye'nin tercihi.
Adres: Sanayi Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok 2241 Sokak No:18 Isparta /Merkez
Telefon: 0 246 500 44 88
WhatsApp: 0533 497 70 02