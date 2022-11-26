Uzman kadro, son sistem ölçüm cihazları, detaylı kontrol ve raporlama ile

oto ekspertiz, Türkiye'nin tercihi.

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Sunduğu kaliteli hizmet, güvenli ekspertiz ile Isparta'da güvenin adresi olan Dynobil Oto Ekspertiz Şubesi, kaliteli hizmet vermeye devam ediyor. Dynobil adeta röngen cihazı kullanmadan aracın röngenini çekiyor. Çok kapsamlı bir ekspertiz raporu hazırlıyor.Isparta'da Dynobil ekspertiz merkez bayisi olduklarına değinen firma yetkilileri, “ Raporu en güvenli şekilde elektronik ortamda yapıyoruz. Araç hakkında her türlü bilgiyi müşterimize sunuyoruz. Ekspertizde Isparta'da bir numarayız. Esnaflık şartlarına uygun hareket ediyoruz. Bu konuda çok şeffaf ve netiz. Isparta içinden ve dışından gelen vatandaşlarımızı bir çayımızı kahvemizi içmeye bekliyoruz. İlçelerimizden ve köylerimizden de yoğun talep var. İnsanlarımızı yormadan hizmet veriyoruz. Röntgen cihazı kullanmadan aracın röngenini çekiyoruz.” ifadelerine yer verdi.