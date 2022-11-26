Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, daire müdürleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıdaki konuşmasına kadına Yönelik şiddette sıfır tolerans prensibi ile çalışmaların yürütüldüğünü belirten Vali Baruş “Toplantımızda, ilimizde kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılan çalışmalarla ve kurumlarımızın daha önceki almış olduğumuz kurul kararları çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerle ilgili değerlendirmede bulunacağız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle hem de daha sonraki günlerde kurumlarımız tarafından gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar, alınması gereken tedbirlerle ilgili de sizlerin görüşlerine başvuracağız. Kadına karşı şiddet, insanlığa karşı yapılan suçun önlenmesi kapsamına giriyor. Şiddet olaylarının azaltılması, mümkünse üzücü olayların bir daha yaşanmaması adına kamuoyundaki farkındalık çalışmaları ve almış olduğumuz tedbirler son derece önemli. Burada koordinasyon halinde birbirimizi destekleyerek bu çalışmaları gerçekleştirirsek olumlu sonuçlar alabiliriz diye düşünüyorum” dedi.

Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, son bir yıl içinde Isparta’da yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.