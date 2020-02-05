Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında Ocak ayı içerisinde 34 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.Yapılan çalışmalarda 5607 SKM, 6136 SKM suçlarından ve TCK 158, 197, 204. maddeleri gereğince 44 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda;10 adet ruhsatsız tabanca, 13 şarjör, 355 adet dolu fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 36 adet av tüfeği fişeği, 2 adet bıçak, 5 kg anason tohumu, 5 litre etil alkol, 3 litre dökme rakı, 193 şişe kaçak içki (rakı, viski, votka) ele geçirilmiş,FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği kapsamında 20 şüpheliye adli işlem yapılmış,Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik suçundan toplam 8 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 3 adet sahte nüfus cüzdanı ve 1 adet sahte sürücü belgesine el konulmuş,Parada sahtecilik suçundan 1 şüpheli şahsa işlem yapılmış,Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır. Olay ile ilgili üçüncü şahıslara ait birçok belge elde edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.