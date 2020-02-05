*******HAYDİ ÇOCUKLAR*******

HEM EĞLENİN HEM YÜZME ÖĞRENİN...

İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde öğrencilerimizin Beden Eğitimi ve Oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirmelerini amaçlayan ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi Tahsin Bilginer Yüzme Havuzunda devam ediyor.İlkokul 1. 2. 3. 4. sınıf ve ortaokul 5. 6. sınıf öğrencilerimizi 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ücretsiz yüzme kurslarına davet ediyoruz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ve öğrencilerimizin Beden Eğitimi ve Oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirmelerini amaçlayan ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi Tahsin Bilginer Yüzme Havuzunda devam ediyor.Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörleri nezaretinde ilimizde bulunan İlkokul 1. 2. 3. 4. sınıf ve ortaokul 5. 6. sınıf öğrencilerine ücretsiz yüzme dersleri veriliyor. Projeden şu ana kadar 2 bin 720 öğrenci faydalandı. Proje 1’er aylık periyotlarda ve 8 dönem halinde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.Proje kapsamında ücretsiz yüzme kursuna katılmak isteyen öğrenci ve öğrenci velileri okul idaresine başvurmaları gerekiyor. Tahsin Bilginer Yüzme Havuzunda 3 antrenör, 3 cankurtaran görev yapıyor.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi için hayata geçirilen bu projeye il merkez genelindeki İlkokul 1.2. 3. 4. sınıf ve ortaokul 5. 6. sınıf öğrencilerini davet etti.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü