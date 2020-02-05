Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 01.02.2020 tarihinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, İran uyruklu toplam 4 şahıs yakalanmıştır.
Yakalanan şüpheli şahıslardan;
- 104 adet Metadon tablet,
- 6 adet Suboxone tablet,
- 3,11 gram Afyon Sakızı maddesi,
- 0,38 gram Eroin maddesi,
- 11 adet uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlıkla devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.