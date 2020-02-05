Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni

104 adet Metadon tablet,

6 adet Suboxone tablet,

3,11 gram Afyon Sakızı maddesi,

0,38 gram Eroin maddesi,

11 adet uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 01.02.2020 tarihinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, İran uyruklu toplam 4 şahıs yakalanmıştır.Yakalanan şüpheli şahıslardan;Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış,adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış,çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlıkla devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.