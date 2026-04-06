Isparta'da Kaçakçılara Büyük Darbe: Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi!

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonlarda; makarondan kaçak alkole, cinsel içerikli ürünlerden ruhsatsız silahlara kadar binlerce yasa dışı malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ISPARTA – Isparta Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü kararlı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, piyasaya sürülmeye hazırlanan çok sayıda gümrük kaçağı ürün ve mühimmat ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler Dudak Uçuklattı

Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucu gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen malzemelerin listesi oldukça kabarık:

Tütün Mamulleri: 90.220 adet makaron ve 2 adet otomatik sigara doldurma makinesi ile kompresörü.

Elektronik Sigara: 30 adet cihaz ve 127 adet kartuş.

Kaçak Alkol: Farklı türlerde toplam 61 litre kaçak içki.

Sağlıksız Ürünler: 9.831 adet cinsel içerikli ürün.

Ticari Emtia: 1.233 adet gümrük kaçağı çeşitli ürün.

Silah ve Mühimmat: 1 adet kısa namlulu otomatik tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler.

11 Şüpheli Hakkında Adli İşlem

Operasyonların ardından ele geçirilen materyallere el konulurken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler hakkında gerekli adli süreçlerin başlatıldığı bildirildi.