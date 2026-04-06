ISPARTALI GENÇ KALP NAKLİYLE YENİDEN DOĞDU: HASTANEDE BAŞLAYAN DOSTLUK HAYAT VERDİ

Haberin Öne Çıkanları:

Yapay Kalpten Yeni Bir Hayata

Yan Yana Odalarda Yeşeren Umut

"Abi Kurtulduk!"

"Organ Bağışına Duyarlı Olun"

Isparta’da yaşayan 25 yaşındaki İsmail Kabadayı, genetik kas hastalığı nedeniyle yıllarca mücadele ettiği kalp yetmezliğini başarılı bir kalp nakli ameliyatıyla yendi. Kabadayı'nın hastane odasında tanıştığı "kader arkadaşı" ile sadece dört gün arayla yeni bir kalbe kavuşması, organ bağışının bir kez daha mucizeler yarattığını gözler önüne serdi.İsmail Kabadayı'nın zorlu sağlık mücadelesi yıllar önce başladı. Genetik bir kas hastalığı olan Becker Musküler Distrofi'ye bağlı olarak genç yaşta kalp yetmezliği yaşayan Kabadayı’ya, 2016 yılında Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yapay kalp destek cihazı takıldı. Uzun yıllar bu cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren genç adamın sağlık durumu, bu yıl içinde giderek ağırlaşınca tekrar hastaneye yatırıldı ve kalp nakli bekleme listesindeki zorlu süreç başladı.Hastanede organ beklerken aynı serviste tedavi gören 29 yaşındaki Tufan Küçükateş ile yolları kesişen Kabadayı, bu süreçte yalnız olmadığını hissetti. Yan yana odalarda kalan iki genç, yaşadıkları ağır tedavi sürecini birbirlerine moral ve destek vererek hafifletmeye çalıştı. Bu güçlü dostluk, mucizevi bir tesadüfle taçlandı. İlk güzel haber 27 Ocak’ta Tufan Küçükateş için geldi ve uygun kalp bulundu. Arkadaşının ameliyata girmesinden sadece 4 gün sonra ise beklenen müjde bu kez İsmail Kabadayı için çaldı.Ege Üniversitesi Hastanesi'nde peş peşe gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla iki dost da hayata yeniden "merhaba" dedi. Gözlerini yoğun bakımda açtığında arkadaşı Tufan'ı gören İsmail Kabadayı'nın ilk sözleri, yaşadıkları zorlu sürecin de bir özeti gibiydi: "Abi kurtulduk..." Kabadayı'nın kendisi için artık bir kardeşten farksız olduğunu belirten Küçükateş ise, ölümün kıyısından birlikte dönmenin ve hayata birlikte tutunmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Başarılı geçen tedavi süreçlerinin ardından taburcu edilen ve sağlık durumları günden güne iyiye giden iki genç, hastane dışında da görüşmeye ve hayatı paylaşmaya devam ediyor. Yepyeni bir kalple geleceğe umutla bakan İsmail Kabadayı'nın şimdiki en büyük hayali ise tuttuğu takım olan Fenerbahçe'nin bir maçını stadyumda, tribün coşkusuyla izleyebilmek.Yaşadığı zorlu günleri geride bırakan Kabadayı, vatandaşlara hayati bir çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi: "Organ bağışı bekleyen binlerce hasta var. Benim ve arkadaşımın hikayesi, bu bağışların nasıl hayat kurtardığının en büyük kanıtı. Lütfen herkes organ bağışı konusunda daha duyarlı olsun."