BAKA Desteği ile Kurulan Laboratuvarın Akreditasyon İşlemi TamamlandıBatı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Isparta’nın sürdürülebilir sosyo ekonomik kalkınması için önemli bir çalışma olan Gül ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Ürünlerini Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Güdümlü Projesi’ni destekleme kararı aldı. Sözleşmesi Mayıs 2018’de imzalanan güdümlü proje ile Gül ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Ürünlerini Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı kuruldu. Batı Akdeniz’de yoğun olarak tarımı ve endüstrisi bulunan tıbbi ve aromatik bitkilerde çeşitlilik, verim, üretim ve kaliteyi artırma hedefiyle kurulan laboratuvarda, gül yağı başta olmak üzere çeşitli tıbbi aromatik bitki yağları ile kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin analizlerinin yapılması hedeflendi.
BAKA desteği ile kurulan ve Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUDUM) altında faaliyet gösteren Gül ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Ürünlerini Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı National Accreditation Center (NAC) tarafından akredite edildi. Güdümlü proje destek aracı ile kurulan, kapasitesi artırıp analiz kapsamı genişleten Laboratuvar, uluslararası ve bölgesel kurallar test ve kalibrasyon laboratuvarları standardı ISO/IEC 17025 aldı. Akreditasyon işleminin tamamlanması ile laboratuvarda uluslararası kabul görmüş kurallara uygun olarak hizmet sunulduğu tescillendi.