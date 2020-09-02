BAKA Desteği ile Kurulan Laboratuvarın Akreditasyon İşlemi Tamamlandı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Isparta’nınbir çalışma olanni destekleme kararı aldı. Sözleşmesi Mayıs 2018’de imzalanan güdümlü proje ile. Batı Akdeniz’de yoğun olarak tarımı ve endüstrisi bulunanlaboratuvarda, gül yağı başta olmak üzere çeşitli tıbbi aromatikhedeflendi.BAKA desteği ile kurulan ve(SUDUM) altında faaliyet gösteren Gül ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Ürünlerini Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı. Güdümlü proje destek aracı ile kurulan, kapasitesi artırıp analiz kapsamı genişleten Laboratuvar,aldı. Akreditasyon işleminin tamamlanması ile laboratuvarda uluslararası kabul görmüş kurallara uygun olarak hizmet sunulduğu tescillendi.