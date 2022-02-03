İlimizde kaçak ve sahte alkol imalat ve satışının önlenmesi amacıyla halk sağlığının korunması ve haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışmalarımız kapsamında, 30.01-2022 günü gerçekleştirilen operasyonda 1 araçta yapılan aramada;- 95 Şişe Kaçak/Sahte Alkol ele geçirilmiş, H.İ.A. ve U.F. isimli (2) şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.Halkımızın huzur ve güven ortamında yaşamalarını sağlamak, vatandaşlarımızı suç ve suçludan korumak amacıyla İsparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alanda hakimiyeti sağlayarak, sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları ve çevrelerinde, eğitim kurumlan çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.