ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2022 - 5 -

Karar Tarihi : 03.02.2022

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 03.02.2022 Perşembe günü saat 10.00’da Vali Vekili Ömer Faruk ATEŞ başkanlığında toplandı.

03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibarıyla İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle vatandaşlarımız ile sürücülerimizin can güvenliğini ve trafik seyir emniyetini sağlamak üzere bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmamasına, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanımının yasaklanmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 03.02.2022



