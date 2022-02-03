Vali Ömer Seymenoğlu, görev sürelerinin dolması nedeniyle Isparta’dan ayrılacak 2 kaymakam vekili ve bir Vali Yardımcısı vekiline teşekkür belgesi takdim etti.Görev yaptıkları süre boyunca ilçelerinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren, Aksu Kaymakam vekili Özlem Kılıçtürk, Yenişarbademli Kaymakam Vekili Resul Tutay ve Vali Yardımcısı vekili Ayşe Karaca görev sürelerinin dolması üzerine kente veda ettiler.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, görev süreleri dolan Mülki idare amirlerini kabul ederek, kente verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.