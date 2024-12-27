Isparta Deprem!

Isparta Yalvaç'ta 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 26 Aralık 2024 tarihinde Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, saat 18:00'de kaydedilirken, derinliğinin 10.11 kilometre olduğu açıklandı.

Halk Tedirgin Oldu

Deprem sonrası bölgede kısa süreli bir tedirginlik yaşandı. Şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmezken, ekipler olay yerinde durumu yakından takip ediyor.

Yetkililerden Açıklama

AFAD ve ilgili yetkililer, vatandaşları sakin olmaya ve resmi açıklamaları takip etmeye davet etti. Depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığının belirlenmesi için saha çalışmaları devam ediyor.

Deprem Gerçeği Hatırlatıldı

Bu olay, bölgede yaşayanlara deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatırken, uzmanlar depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.



