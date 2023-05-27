İl Jandarma Komutanlığından Son Dakika: Aranan Suçlular Isparta'da Yakalandı!

Son Dakika Haberi: Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan istihbari çalışma ve takip sonucunda, aranan şahısların izine rastlandı. "Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan (22) yıl (5) ay (10) gün hapis cezası bulunan A.K. ve "Yağma" suçundan hakkında (17) yıl (2) ay (10) gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. isimli şahıslar, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yapılan operasyonla saklandıkları yerde yakalanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. İsparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanması için kesintisiz çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#Isparta #SuçlularYakalandı #SonDakika