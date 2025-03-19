Isparta'da Kaçak Makaron Operasyonu: Binlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda büyük miktarda bandrolsüz makaron ve tütün ürünü ele geçirdi.

Üç Ayrı Operasyon, Altı Şüpheli

Jandarma ekipleri, çevre illerden Isparta'ya kaçak tütün ve makaron getirileceği yönünde alınan istihbarat üzerine harekete geçti. 15 ve 17 Mart 2025 tarihlerinde Merkez, Senirkent ve Yalvaç ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 61.520 adet bandrolsüz makaron, 57 kg kıyılmış tütün ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonların Detayları:

15 Mart 2025 - Merkez İlçesi: İki şüphelinin aracında yapılan aramada 31.160 adet dolu makaron ele geçirildi.

15 Mart 2025 - Senirkent İlçesi: Bir şüphelinin aracında 3.220 adet dolu makaron ve 5 kg kıyılmış tütün bulundu.

17 Mart 2025 - Yalvaç İlçesi: İki şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 27.140 dolu makaron, 11.000 boş makaron, 52 kg kıyılmış tütün ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Yakalanan toplam altı şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, kaçak ürünlere el konuldu.

Jandarmadan Güvence

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



