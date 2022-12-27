ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadele kapsamında, 26.12.2022 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde; kaçak olarak üretildiği tespit edilen, (30) litre rakı, (11) litre viski, (30) litre etil alkol, (1) adet anason öğütme makinası, (15) kg anason, (1) adet 9 mm çapında tabanca, (1) adet kurusıkı tabanca, (5) adet av tüfeği ve (18) adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirilmiş, (1) şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, kaçak içki ve malzemelere el konulmuştur.
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca; halk sağlığının korunması kaçak/sahte alkollü içkilerin zararlarının önlenmesine yönelik faaliyetlerimiz, kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.