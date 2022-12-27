ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSUIsparta İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadele kapsamında, 26.12.2022 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde; kaçak olarak üretildiği tespit edilen,ele geçirilmiş, (1) şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, kaçak içki ve malzemelere el konulmuştur.Isparta İl Jandarma Komutanlığınca; halk sağlığının korunması kaçak/sahte alkollü içkilerin zararlarının önlenmesine yönelik faaliyetlerimiz, kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.