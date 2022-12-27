27 Aralık 2022 Salı ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



'Süper' sivrisinekler keşfedildi

Kamboçya ve Vietnam'da böcek ilaçlarına son derece dirençli "süper" sivrisinekler keşfedildi. Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ndeki araştırmacılar keşfin, hastalıkların kontrol altına alınmasına dair endişeleri artırdığını söyledi.



Başkan Erdoğan müjdeli haberi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfiyle ilgili müjdeyi milyonlara duyurdu. Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi’nin Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük yeni doğalgaz rezervi keşfettiğini açıkladı.



12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.



İstanbul'da toplu ulaşıma zam

UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı.



Türkiye'nin oy hakkı askıya alınabilir mi? NATO’dan açıklama geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın yakın zamanda NATO'ya resmen katılmasını beklediğini söylerken, "Türkiye'nin oy hakkının askıya alınması" sorusunu, "Spekülasyonlara girmenin bir anlamı yok" diye cevapladı.



İsrail'de F-35'ler hangara çekildi

İsrail, elindeki F-35 savaş uçakları için inceleme başlatıyor. Bir F-35'in Amerika Birleşik Devletleri'nde düşmesinin ardından uçaklarda hata olup olmadığı incelenecek.



1. Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısı tamamlandı. Eyüpspor devreye lider girdi.