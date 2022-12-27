Et fiyatları zamlanacak mı? Açıklama geldi Gıda fiyatlarındaki fiyat artışları gündemde iken "kırmızı etin" fiyatlanacağına dair endişelerle ilgili Ulusal Kırmızı Et Konseyi açıklama yaptı.

Kırmızı et fiyatlarının yükselmesi gündeme gelmişti. Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, et fiyatlarına ilişkin açıklama yaparak, anormal fiyatlamaların mümkün olmadığını söyledi.

Kırmızı et sektöründeki fiyat hareketlerine dair değerlendirmede bulunan Hacıince, fiyatların kontrolden çıkacağına yönelik algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.



"FİYATLARI ANORMAL NOKTALARA ÇEKMEK HİÇBİR ŞEKİLDE MÜMKÜN DEĞİL"

Hacıince, "Piyasa talep noktasında durgunlaştığı takdirde ne yapılırsa yapılsın fiyatları anormal noktalara çekmek hiçbir şekilde mümkün değildir." dedi.



"SIĞIR KARKAS ETİ FİYATLARINDA BİR MİKTAR ARTIŞ GÖRÜLDÜ"

Son birkaç haftadır sığır karkas eti fiyatlarında bir miktar artış gözlendiğine dikkati çeken Hacıince, "Kuzu eti fiyatları da bu seviyelerdedir. Bu hafif fiyat kıpırdanmasının ardından bazı kesimlerce fiyat artışı üzerinden piyasa üzerinde korkuya dayalı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Böyle bir yaklaşımı anlamakta güçlük çekiyorum." ifadelerini kullandı.