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Et fiyatları zamlanacak mı? Açıklama geldi

Et fiyatları zamlanacak mı? Açıklama geldi
ISPARTA
G.Tarihi: 27.12.2022 12:54
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Et fiyatları zamlanacak mı? Açıklama geldi

Gıda fiyatlarındaki fiyat artışları gündemde iken "kırmızı etin" fiyatlanacağına dair endişelerle ilgili Ulusal Kırmızı Et Konseyi açıklama yaptı.

 
Kırmızı et fiyatlarının yükselmesi gündeme gelmişti. Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, et fiyatlarına ilişkin açıklama yaparak, anormal fiyatlamaların mümkün olmadığını söyledi.
Kırmızı et sektöründeki fiyat hareketlerine dair değerlendirmede bulunan Hacıince, fiyatların kontrolden çıkacağına yönelik algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

"FİYATLARI ANORMAL NOKTALARA ÇEKMEK HİÇBİR ŞEKİLDE MÜMKÜN DEĞİL"
Hacıince, "Piyasa talep noktasında durgunlaştığı takdirde ne yapılırsa yapılsın fiyatları anormal noktalara çekmek hiçbir şekilde mümkün değildir." dedi.

"SIĞIR KARKAS ETİ FİYATLARINDA BİR MİKTAR ARTIŞ GÖRÜLDÜ"
Son birkaç haftadır sığır karkas eti fiyatlarında bir miktar artış gözlendiğine dikkati çeken Hacıince, "Kuzu eti fiyatları da bu seviyelerdedir. Bu hafif fiyat kıpırdanmasının ardından bazı kesimlerce fiyat artışı üzerinden piyasa üzerinde korkuya dayalı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Böyle bir yaklaşımı anlamakta güçlük çekiyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KIRMIZI ET İHTİYACINI KENDİ KARŞILAYACAK DÜZEYDE"
  Kesimlik sığır veya et ithalatına sıcak bakmadıklarını vurgulayan Hacıince, Türkiye’nin hayvan varlığına bakıldığında kırmızı et ihtiyacını kendi dinamikleriyle karşılanabileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Konsey olarak, bilerek veya bilmeyerek et fiyatlarının kontrolden çıkacağı gibi bir algı oluşturmaya çalışan kesimlerin bu tutumdan uzak durmasını istiyoruz. Her piyasa arz ve talep dengesini kendisi kurar. Piyasa talep noktasında durgunlaştığı takdirde ne yapılırsa yapılsın fiyatları anormal noktalara çekmek ve kontrolden çıkarmak hiçbir şekilde mümkün değildir."
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