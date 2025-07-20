Isparta'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 1,8 Milyon TL'lik Ürün Ele Geçirildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. 19 Temmuz 2025 günü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu önemli bir yakalama gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından takibe alınan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan 1.500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ve vergi kayıplarına neden olan kaçak ürünlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.