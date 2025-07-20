Isparta’da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonlarda Büyük Başarı: 779 Kişi Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 01 Haziran – 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında il genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük bir başarıya imza attı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 779 aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında uzun süredir aranan ve ciddi suçlardan hüküm giymiş kişilerin de yer aldığı bildirildi. İşte yakalananlardan bazıları:

Hırsızlık suçundan 36 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası ile aranan şahıs,

Hırsızlık suçundan 23 yıl 5 ay 10 gün ,

Hırsızlık suçundan 22 yıl 8 ay 11 gün ,

Hırsızlık, kişi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 22 yıl 6 ay ,

Uyuşturucu ticareti suçundan 17 yıl 1 ay 25 gün ,

Uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 8 ay ,

Cinsel istismar suçundan 10 yıl ,

Silah ticareti veya kaçakçılığı suçundan 10 yıl ,

Gece vakti silahla yağma, konutta yağma gibi ağır suçlardan 8 ila 9 yıl arası cezaları bulunan birçok şahıs,

Ayrıca, 5 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 kişi de yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına yürütülen çalışmaların kesintisiz olarak devam edeceği vurgulandı.