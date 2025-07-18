Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 16 Temmuz 2025 günü il merkezinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik başarılı bir operasyona imza attı.

Gerçekleştirilen operasyonda;

258 kullanımlık kağıda emdirilmiş Sentetik Kannabinoid maddesi,

4 gram Esrar maddesi,

2 tablet Sentetik ecza ,

4 adet uyuşturucu kullanımına yönelik aparat ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 2 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan adli işlem başlatılırken, 2 şüpheli ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, uyuşturucu maddeyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.