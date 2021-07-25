Önümüzdeki sezon TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan Ispartaspor Kulübü 2021 – 2022 futbol sezonunda Isparta Atatürk Stadı’nda oynayacağı maçlar için maç başı veya sezonluk bilet fiyatlarını belirledi. Buna göre, sezonluk kombine biletler 1500 TL’den satışa çıkarıldı.



HAYDİ ISPARTA. ŞEHRİNİN

TAKIMINA SAHİP ÇIKMA ZAMANI!

Konu ile ilgili olarak Kulüpten yapılan açıklamada; “Bu sezon seyircili oynanacak olan maçlarımızı kaçırmadan seyretmek ve kulübümüze destek olmak için sınırlı sayıdaki kombine biletlerden bir tane de siz alın ! Kombine biletlerimizin fiyatı 1500 TL'dir. İletişim için: 05077350765” açıklamasında bulunuldu.