Isparta İl Jandarma Komutanlığı Basın Duyurusu

İsparta İli Şarkikaraağaç İlçesi Çarıksaraylar Kasabasında 03 Mart 2020 tarihinde H.H.B. isimli şahsa ait Fiat Marka traktörün evinin önünden çalınması olayı ile ilgili olarak Jandarma Dedektifleri olantarafından, aralıksız olarak yürütülen çalışmalar neticesinde. hırsızlık olayını R.A. ve H.A şahısların gerçekleştirdiklerini, çalınan traktörün Konya İli Kadınhanı ilçesinde S.K. - şüpheliye sattıkları tespit edilmiş olup: H.H.B. isimli şahsa ait çalınan traktör bulunarak sahibine teslim edilmiştir. Olayı gerçekleştiren (2) şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevki sağlanmıştır.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devan edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.