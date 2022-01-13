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Dizi ve Sinema oyuncusu Semih İĞDİGÜL ''Hayvandan Değil İnsansan Korkun.''

Dizi ve Sinema oyuncusu Semih İĞDİGÜL ''Hayvandan Değil İnsansan Korkun.''
ISPARTA
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Dizi ve Sinema oyuncusu Semih İĞDİGÜL ''Hayvandan Değil İnsansan Korkun.''
 Dizi ve sinema oyuncusu Diriliş Ertuğrul, Arka Sokaklar başta olmak üzere bir çok dizide rol alan ve son olarak TRT1'de yayınlanan BARBAROS dizisinde oynayan  kötü adam rolleriyle tanınan fakat yaptığı işlerle ve hayvanları koruma adına Türkiye'yi gezerek konferanslar veren dizilerin aksine iyi kalpli adam Semih İğdigül Eğirdir'de 2 okulda konferans vererek öğrencilerin büyük alkışını aldı.
'Ben Bir Köpeğim'  diyerek zaman zaman can dostlara yapılan eziyetlere tepki göstererek televizyon kanallarında haber olan İğdigül Eğirdir'li öğrencilere çok faydalı bilgiler verdi.
Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu'nun destekleri ile gerçekleşen konferanslar Eğirdir Atatürk Ortaokulu ve Eğirdir Süleyman Demirel İlk ve Ortaokulunda gerçekleşti. Oynadığı dizi ve sinemaların videolarını ilk olarak öğrencilere kısa kesitler halinde sunan İğdigül öğrencilerin büyük alkışını aldı.
Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Küçükköse ve Veteriner hekim Tayfun Oktar'ıda sahneye çıkaran İğdegül miniklere Eğirdir Belediyesi Hayvan Barınaklarında can dostlara şevkatle yapılan çalışmaları anlattılar.
Açıklamalarda  bulunan Semih İğdigül; 'Dizi ve sinema oyuncusuyum aynı zamanda hayvan hakları aktivisti, savunucusu tabi ki  hayvanlarımızı canlarımızı korurken insanlarımızı korumayı ihmal etmiyoruz onun için zaten varız. Ben okullara 3 binden fazla milyonlarca gence hayvan hakları, insan hakları ve bilgilendirme konusunda seminerler, eğitimler veriyorum. ne kadar ilçeye ile gidebilirsek o kadar iyi diyoruz. Ve ne yazık ki  şu sıralar büyük bir toplama demeyeyim,  zamanda sayın Cumhurbaşkanımızın o talimatını yanlış değerlendiren belediyelere sesleniyorum. Bakın barınaklarınız yok, bu hayvanları topluyorsunuz bu hayvanları öldürüyorsunuz veya gidiyor dağlara atıyorsunuz atmayın kardeşim bunları toplayamazsınız. Bakın yasa buna izin vermiyor. Sayın Cumhurbaşkanım çok iyi niyetli olarak dedi ki barınaklar düzeltilsin ve dışarıda mahsur kalan aç kalan hayvanlara orada iyi bakılsın. Sayın Cumhurbaşkanım bunu istedi ama siz bunu yapmıyorsunuz. Siz alıyorsunuz bütün hayvanları bütün canlarımızı topluyorsunuz. Niye topluyorsunuz, onların yeri sokaklardır, bizim yanımızdır onlar bir şey yapmazlar ki hele hale sokak hayvanları hiçbir şey yapmaz. Bizim canlarımız yapmazlar. Ama ne yazık ki bunların hepsi ya barınaklarda yada dağlarda. Onların yeri barınaklar değil ne yazık ki bizim yanımız. 300'den fazla barınak dolaştım  barınakların durumlarını en  iyi ben biliyorum sayın Cumhurbaşkanım.  Siz eğer bir yere gidecem diyin o barınağı o gün yalarlar yutarlar, tertemiz her şey yaparlar. Siz gittikten sonra da aynen bırakırlar, biz bunu biliyoruz, gerçekten biliyoruz. Siz çok iyi niyetlisiniz biz size inanıyoruz. Ama iyi niyetli olmayan belediyeler var, iyi niyetli olmayan insanlar var. hayvanları sevmeyen onlardan nefret eden, onlarla yaşamak istemeyen insanlar var. Yüce rabbimiz onları bize emanet etti. Ve bizler bakalım diye bu dünyaya getirdi. Biz onlara bakmak zorundayız. Onun için ben okullara bilgilendirme çalışmaları yapıyorum. İnsanlarımızı, çocuklarımızı korkan çocuklarımızı ne yapmamız gerektiğini onlara izah ediyorum. Burada drama gösterisi gülüyoruz, ağlıyoruz. düşünüyoruz, duygulanıyoruz ve güzel çalışmalar yapıyoruz.' ifadelerinde bulundu.
Semih İğdigül daha sonra Eğirdir Belediyesi Hayvan barınaklarına giderek burada bulunan başta ceylan, alageyik, maymun ve köpekleri severek onları besledi. Eğirdir Hayvan Barınakları, Eğirdir Belediyesi Kısırlaştırma Ünitesi Merkezini ve hayvan bakımlarını çok beğenen sanatçı Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e çok teşekkür etti.
 
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