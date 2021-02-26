ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİ

Isparta II Jandarma Komutanlığınca. S.G. (46) isimli şahsın. Gönen ilçesine bağlı köylerde gençlere uyuşturucu madde sattığı bilgisi alınması üzerine. 24 Şubat 2021 günü icra edilen operasyon sonucu, şüphelinin içerisinde bulunduğu araç yakalanmıştır.Isparta II Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve Uyuşturucu Madde Arama Köpek Unsurları ile yapılan arama neticesinde; araçta bulunan eşyalar arasına gizlenmiş ve satışa hazır halde; ı6) gr. honzni, (6) gr. toz esrar, (2) gr. plaka esrar, (I) gr. kokain, (24) kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş kağıt, (2) adet cinsel içerikli hap, (6) adet uyuşturucu kullanma aparatı, (8) adet paketlemede kullanılan kilitli poşet ile (2) adet ruhsatsız a\ tüfeği ele geçirilmiştir.Şüpheli S.G.(46) Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır.İsparta II Jandarma Komutanlığı olarak; uyuşturucu maddelerin halkımıza ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetlere azim ve kararlık içerisinde devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.