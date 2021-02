Başkan Başdeğirmen: “Bu büyük bir fedakârlık, gönül işi”

Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan beraberinde yöneticiler, teknik heyet ve sporcular ile birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek, Başkan Başdeğirmen’e bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e bugüne kadar takıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, “Sayın Başkanımıza takımımıza yapmış olduğu maddi, manevi desteklerinden, her zaman yanımızda olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanımızın şehrimize vermiş olduğu hizmetler herkes tarafından malum. 20 yıl öncede ikinci ligde oynadığımız zamanlarda sayın başkanımız takımımızın hem taraftarı hem yöneticisiydi. Dolayısıyla başkanımız her zaman yanımızda, vermiş olduğu katkılar ortadadır” dedi. Yazgan, Isparta’da bazı kesimlerin takımın başarılı olmaması için uğraş verdiğini aktararak, “Ne olursa olsun Ispartaspor’umuzu hep birlikte elbirliği ile layık olduğu yerlere getireceğiz” ifadelerinde bulundu.Isparta 32 Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcuları belediyede ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Isparta’mızın adını her zaman en yükseklerde tutan, şehrimiz için mücadele veren ve göstermiş olduğunuz başarılardan dolayı sizleri kutluyorum. Futbolun, Türkiye’de reklam, bilinirlik anlamında çok büyük etkisi var. Bu anlamda Sayın Başkanın şahsında tüm heyete teşekkür ediyorum” dedi.En büyük fedakârlığın yöneticiler tarafından yapıldığını belirten Başkan Başdeğirmen, “Başkanımız büyük emek veriyor. İstanbul’da yaşamasına rağmen gerek Isparta’daki, gerekse tüm deplasman maçlarına gidiyor. Bu büyük bir fedakârlık, gönül işi. Dışarıdan bakıldığında eleştirmek çok kolay. 3-4 maç kazanıyorsunuz, bir maç beraber kalıyorsunuz ve büyük eleştirilere maruz kalınıyor. Yapılan çalışmayı görememek kadar kötü bir şey yok. Maddi manevi hiçbir katkısı olmayan kişilerin olumsuz sözleri bugüne kadar bizleri yıldırmadı, yıldırmayacaktır. Çünkü bizler ne yaptığımızı biliyoruz. Geçmişte başarıya saygı, tebrik, başarısız olunduğunda da destek vardı. Şimdi başardığımız zaman alkışlanıyoruz ancak bir kez de kaybedildiğinde bu kadar kötü sözlerin söylenmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bizim şevkimizi kırmayın, hizmet edenin yanında durun. Hepinizden Allah razı olsun, başkanımız ve yöneticiler her zaman yanınızda. Şahsım adına, şehrim adına, belediyem adına kulübü zor şartlar altında başarılı bir şekilde götürdüğünüz için sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Isparta 32 Spor Kulübü Teknik Direktörü Murat Gökhan Çelebi de, “Başkanım bugüne kadar maddi, manevi varlığınızı hep yanımızda hissettik. Atakan Başkanımızın önderliğinde kurulan bu takımın Isparta’mız için bir şans olduğunu düşünüyorum. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcu gurubumuz var, onlarla onur ve gurur duyuyorum. Ligin en genç takımlarından birisiyiz. 22,5 yaş ortalamasına sahibiz. Isparta halkından ve taraftarlarımızdan takımımıza daha fazla destek olmalarını istiyorum. Bir olamazsak, birlik olamazsak ve bu birlik beraberliği dışarıya gösteremezsek bizim kırılganlığımız daha fazla artıyor. Birlik olup, taraftarımızla, Isparta halkıyla, sizin desteklerinizle bütünleşip biz bu ligi sonuna kadar götürmek istiyoruz. Sizin maddi manevi varlığınızı her zaman hissediyoruz. Bugün buradaki konuşmalarınız bizi çok rahatlattı, çünkü sizin varlığınız bizim için çok önemli. Isparta halkımız, çok önemli işler yapan bir takıma sahip, onur ve gurur duysunlar, destek olsunlar. Olumsuz eleştiriler her zaman olacaktır. Ama bazen haksız eleştiriler gizli hayranlıktır diye düşünüyorum. Başkanımız, takımımız iyi işler yapıyor, sizlerde varlığınızı her zaman hissettiriyorsunuz. Sahada bir ve birliktelik olup bu işi başaracağımıza inanıyorum” görüşlerinde bulundu.Gerek geçen sezon, gerekse bu sezon Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in maddi ve manevi desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini söyleyen Takım Kaptanı Efşan Geçgin, “Bizler için vermiş olduğunuz takım otobüsü için şahsım ve takım arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Isparta’yı temsil eden bir topluluğuz, deplasmana giderken farklı ayrıcalıklarının olması hem bize hem başkanımıza hem de Isparta’mıza ekstra şeyler katacağına inanıyorum. Isparta’mıza, başkanımıza, sizlere layık olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim işimiz saha içerisinde. Bu yolda ufak tefek kazalar olabilir. 4 maç kazanıp, bir maç kaybedebiliyoruz, futbol bu. Futbol üç sonuçlu bir oyun. Şundan şüphe duyulmasın, biz Isparta halkı adına yakışır bir futbol oynamak için elimizden geleni yapıyoruz. Genç bir topluluğuz, buna karşın güzel işler başardığımıza inanıyoruz. Bu ziyaret bizlere de bir moral kattı. Ispartaspor’umuzun çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum” ifadelerinde bulundu.