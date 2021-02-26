Başkan Başdeğirmen: “Mesai arkadaşlarımızla güzel işler yapıyoruz”





Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı ve aynı zamanda Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarete Memur-Sen Isparta İl Temsilcisi Erdal Demiralay, Bem-Bir-Sen İl Temsilcisi Ahmet Ateş, Bayındır Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Muharrem Heybeli’de eşlik etti.BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in, belediye personeline ilgi ve alakasının kendilerini memnun ettiğini ve uyum içerisindeki çalışmadan dolayı teşekkür etti. Yerel yönetimlerde yetkili sendika olduklarını dile getiren Genel Başkan Uslu, “Sayın Başkanın emekçileri, burada çalışan memurlarımıza verdiği desteği, onlarla kendi sloganları gereği gönül belediyeciliği kapsamında çalışanlarıyla da daha huzurlu çalışmak adına gösterdiği nezaketli anlayışı bizim üyelerimiz, çalışanlarımızdan bizlere ulaştı. Başkanı ziyaret etmek istedik ve buradayız. Memurlarımızın, üyelerimizin söylediği gibi olduğunu gördük” dedi.Belediye personeliyle şehre güzel hizmetler yaptıklarını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Hizmetlerimizi hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bize önerdiği gönül belediyeciliği ile yapıyoruz” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Birlik beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızla güzel işler yapıyoruz. Amacımız Isparta’nın güzel, modern bir şekilde ilerleyebilmesi, bir basamak öne geçebilmesidir. Belediyemizde 210 memurumuz var, 130’u sizin sendikanıza üye. Bizler insan odaklı, insanlarımıza faydalı olabilecek çalışmalarımızı tüm personelimizle sürdürüyoruz. Emekçi, çalışan mesai arkadaşlarımızla her zaman birlikteyiz. Amacımız, Cumhurbaşkanımızın bize önerdiği gönül belediyeciliği içerisinde hareket edebilmek. Gönül belediyeciliği, insanlarımıza, çalışanlarımıza aynı seviyede hizmet ederek beraberce çalışarak şehrimize hizmet etmektir” görüşlerinde bulundu.Konuşmaların ardından ziyaret karşılıklı fikir alışverişiyle devam etti.