EMİTT FUARI'NDAN KARELER























































Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında gösterilen EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 24.kez kapılarını açtı.EMITT’te Isparta yoğun bir katılımla temsil ediliyor. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başta olmak üzere, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sektör temsilcilerinin de açılışta yer aldığı fuar 2 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Fuarın açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de bir araya gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrin turizm değerlerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.Bakan Ersoy, Başkan Başdeğirmen’den Isparta’ya yapılacak olan turizme ilişkin yatırımların son durumu hakkında bilgiler aldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye’nin dört bir tarafından tatil rotalarını bir arada buluşturan fuardaki stantları tek tek dolaşarak, stantlardaki belediye başkanları ve görevlileri Isparta’ya davet etti. Isparta’nın gül ve lavanta başta olmak üzere tarihi, turizm ve doğal güzellikleri hakkında bilgiler veren Başkan Başdeğirmen, gül ve lavanta zamanında misafirlerini şehirde ağırlamaktan duyacağı mutluluğunu dile getirdi.Yine fuarda Japonya, Bulgaristan gibi yabancı ülkelerin stantlarını da ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, ülkelerini temsil amacıyla İstanbul’da bulunan belediye başkanlarına da Isparta’nın tanıtımını yaptı. İşbirliği içerisinde belediye başkanları başta olmak üzere yabancı ülkeden konuklarını Isparta’da misafir etmekten memnun olacağını aktardı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yabancı ülkelerin belediyeleriyle de işbirliği yaparak Isparta’yı yurt dışına tanıtma aşamasında adımlar attıklarını söylerken, EMITT’te şehrin tanıtımının fuar boyunca devam edeceğini aktardı.EMITT Fuarında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de bir araya gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bir süre Isparta’ya ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkan Başdeğirmen’den Isparta’ya yapılacak olan yatırımların son durumu hakkında bilgiler aldı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ayrıca, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, ITSO ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Isparta Standında misafirlerine kentin turizm değerleri, kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri hakkında da bilgiler verdiler.