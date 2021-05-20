ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİ

İsparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Konya ilinde ikamet eden N.Y. (52) ve E.Y. (43) isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri İsparta il ve ilçelerinde satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisi alınmıştır.18 Mayıs 2021 günü icra edilen operasyon neticesinde şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobil Yalvaç ilçesi Çetince köyü mevkiinde yakalanmış olup araçta yapılan aramada, ceylan derisi üzerine İbranicc dilinde yazılmış (5) adet Tevrat ve (1) adet parşömen ele geçirilmiştir.Yakalanan (2) şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılmış olup ele geçirilen tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulmuştur.İsparta II Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.