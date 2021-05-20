Başkan Başdeğirmen’in öncülüğündeISUBÜ’ye eğitim binası yapılacakIsparta’da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde kurulan Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği vasıtasıyla ISUBÜ’ye fiziki yatırımlarını desteklemek amacıyla harekete geçildi. Üniversiteye yardımseverlerin katkılarıyla eğitim binası yapılacak. Belediye Başkanı ve Dernek Başkanı Başdeğirmen ile ISUBU Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler arasında protokol imzalandı.Şehirde 3 yıl önce ikinci üniversite olarak kurulan Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesinin (ISUBÜ) fiziki yatırımlarını desteklemek amacıyla, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde, Isparta Kent Hizmetleri Derneği kuruldu. İş adamları ve hayırseverlerin katkılarıyla ISUBÜ’ye eğitim binası kazandırılacak. Hızırbey Mahallesi’nde eski Kız Sağlık Kolejinin bulunduğu 5 bin metrekare alanda yapılacak eğitim binası için Belediye Başkanı ve Dernek Başkanı Başdeğirmen ile ISUBU Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler arasında protokol imzalandı.ISUBÜ’de gerçekleştirilen protokol imza törenine Belediye Başkanı ve Dernek Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler, ITSO Başkanı ve dernek üyesi Mustafa Tutar ile iş insanı Mustafa Özaydın katıldı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada ISUBÜ’ye fiziki anlamda destek vermek istediklerini ve bunun gerçekleştirilmesi amacıyla dernek kurulduğunu söyledi. Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Isparta Belediye Başkanı olarak ben, işadamlarımız ve vatandaşlarımızla üniversitemize destek vermek amacındayız. Burada yapılacak okulun belediyemiz ve diğer kurumlarımızla alakası yoktur. Yapılacak yatırım Ispartalı vatandaşlar olarak, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne destek anlamındadır. Sadece vatandaşlarımızın vermiş olduğu katkılarla yapılacak bir yatırımdır. Bizler üniversitenin çok daha ileri gidebilmesi, eğitimin güçlü olması, Türkiye’de söz sahibi olabilmesi ve gençlerin eğitimini aldıktan sonra başarılı şekilde ismimizi güçlü tutması amacındayız. Hedefimiz şehrimizi ve kampüsümüzü güçlendirmektir” dedi.Devletin eğitime büyük destekler verdiğine de değinen Başdeğirmen, “Devletimiz burada bizim yapmak istediğimiz okulu, en iyi şekilde yapabilecek güçtedir. Vatandaşlar olarak çorbada bizim de tuzumuz bulunsun amacındayız. Isparta’mızda Hızırbey Mahallesi’nde daha önce kız sağlık kolejinin alanı Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği’ne tahsis edilmiştir. Burada okulumuzun yapılması görüşülmüş ve anlaşılmıştır. Dernek olarak vatandaşlarımızın da katkılarıyla o kıvılcımı yakmak istiyoruz. Amacımız Ispartalılar olarak bu işin içerisinde olduğumuzu gösterebilmektir. İnşallah kendi imkanlarımızla burayı yapıp üniversitemize teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın maddi ve ayni yardımlarıyla bu okulu bitireceğiz. Daha önce 5 okulumuzu böyle yapıp teslim etmiştik. Bu okulumuzu da yaparak inşallah girişime destek veren vatandaşlarımızın isimlerini yazarak, teslim ederiz” diye konuştu.Başdeğirmen, üniversiteye fakülte binası yapımı önerisinin geçen ay korona virüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden gazeteci Soner Toros’tan geldiğini belirterek, “Kendisi geçen yıl bana geldi ‘ISUBÜ’ye ilk binayı siz yapsanız olur mu?’ dedi. Ondan sonra biz bu işi hızlandırdık. Kafamıza yerleşti. Sonra sizinle paylamışmış ve siz de uygun gördünüz. İşte bugünlere geldi” dedi.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler de, anlamlı bir gün yaşadıklarını dile getirerek, “Hayırlı bir işe Bismillah demek için bir aradayız” dedi. Üniversitenin kuruluşunun üçüncü yaş gününü kutladıklarını söyleyen Prof. Dr. Diler, “Sayın başkanımız geçmiş dönemlerde SDÜ’ye ITSO başkanlığı döneminde kazandırdıkları Hukuk Fakültesi benzeri bir binayı inşa edip üniversitemize teslim etmişlerdi” ifadelerinde bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile daha önceki süreçte yaptıkları görüşmelerde üniversitelerinin yeni fiziki binalara ihtiyaç duyduğunu konuştuklarını belirten Diler kurulan dernek ile birlikte bu binayı inşa edeceklerini belirtti. Isparta MYO adı altında 4-5 katlı bina yapılacağını aktaran Prof. Diler, “Sayın başkanımıza ve değerli dernek üyelerine teşekkür ediyorum” derken, yeni kampus alanı olarak kullanılacak eski Devlet Hastanesi ve eski Doğumevi alanındaki yapılacak inşaatla ilgili bilgiler verdi. Eğitim camiasına, vatandaşların verdiği desteklerin son derece önemli olduğuna işaret eden Rektör Diler, “Şehrimizde bulunan üniversitemize halkımızın destek vermesi, başkanımızın öncülüğünde bu desteklerin hayata geçmesi bizim için son derece önem arz etmektedir” dedi.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ise Belediye Başkanı Başdeğirmen ile 4-5 ay önceki görüşmelerinde böyle bir fikrin kendisine iletildiğini ve dernekte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Tutar, “Sürekli olarak eğitimin içerisindeyiz. Şahsımız adına bu dernekteyiz. Üyelerimize daha kolay ulaştığımız için onlara giderek üniversitede yeni bir fakülte yapmak istediğimizi anlatacağız ve onların da yardımlarını alacağız. Onların da destekleriyle bu binayı yapmak istiyoruz. Isparta’mıza hayırlı ve uğurlu olsun” görüşlerinde bulundu.İş insanı Mustafa Özaydın da, yapılacak olan eğitim binasının Isparta’ya hayırlı olması temennilerinde bulunurken, inşaatın en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.