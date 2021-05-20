Ispartalılar 19 Mayıs Gençlik Konvoyunda buluştu

Isparta Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla akşam şehirde ‘Gençlik Konvoyu’ düzenledi. Türk Bayraklarıyla süslenen araçlar mahallelere tur düzenledi, Çünür Tepesi ve Kirazlıdere’den havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.Akşam saat 20.30’da başlayan ‘Gençlik Konvoyu’na, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte katıldı. Belediye Başkanı Başdeğirmen, şehir turunda vatandaşları selamladı, bayramını kutladı. Evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkan 7’den 70’e tüm vatandaşlarda ellerine aldıkları Türk Bayraklarıyla bayram coşkusuna eşlik etti.Mehteran ekiplerinin yer aldığı konvoyda biri üstü açık otobüs, bir TIR ve üç adet de nostalji treni ile itfaiye ve ambulans araçları katılırken, konvoya atlı ekipler de eşlik etti.Isparta Belediyesi tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen konvoy şehirde büyük bir sevinç ve coşku oluşturdu. Konvoyda araçlardan siren sesleri ve 19 Mayıs şarkıları yükseldi.Isparta’da coşkulu bir kutlama yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrin tüm mahallelerinin caddelerinde ellerine Türk Bayraklarını alarak pencerelere ve balkonlarına çıkan vatandaşlarla bayramlaştıklarını söyledi. Başdeğirmen, “Bugün büyük bir coşku yaşadık” dedi.19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yakılan kurtuluş ateşi ile bir milletin var olma mücadelesinin başlatıldığını ve bağımsızlığa giden yolda adeta Türk milletinin kaderinin çizildiğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, gençlerin geleceğin teminatı ve Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak en önemli hazineler olduğunu aktardı. Başdeğirmen, “Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yâd ediyor, gençlerimizin, Ispartalı hemşehrilerimin ve tüm vatandaşlarımızın bayramlarını kutluyorum” görüşlerinde bulundu.