Jandarma Personeli Kan Bağışında Bulundu

Isparta Jandarma Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapan askerler komutanlarıyla birlikte Isparta Valiliği önünde bulunan Kızılay tırında kan bağışında bulundular.Kızılay’ın “Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır” sloganına destek veren jandarmalar bu bilinçle belirli periyotlarda kan bağışında bulunarak hem insani bir görevi yerine getiriyor hem de insan vücuduna bir çok yararı olan bir faaliyette bulunuyorlar. Jandarma erleri vatani görevlerini yerine getirirken böylesine anlamlı bir faaliyette bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek sağlık durumu elveren her vatandaşı kan bağışında bulunmaya davet ettiler.Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Ay ise Isparta İl Jandarma Komutanlığı personeli olarak Türk milletinin yanında olabilmek adına düzenli aralıklarla kan bağışında bulunduklarını ve bundan büyük gurur duyduklarını söyledi.Kızılay yetkilileri de duyarlılıklarından dolayı jandarma personeline teşekkür etti.