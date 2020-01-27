BAŞDEĞİRMEN'DEN DEPREM YARDIMI AÇIKLAMASI
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, toplanan yardımların yola çıktığını bildirdi.
''Isparta Belediyesi ve Isparta Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak hayırsever vatandaşlarımızın da destekleriyle hazırlanan gıda, giyim, battaniye, ısıtıcı başta olmak üzere temel ihtiyaçlardan oluşan yardım kamyonlarımızı Elazığ-Malatya depremzedelerine ulaştırmak üzere uğurladık. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, geride kalanlara ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyor, Isparta halkı ve Isparta Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum.''