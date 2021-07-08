ISPARTA’DA KADINLAR GÜÇ BİRLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR

İL GENELİNDEKİ KADIN KOOPERATİFİ 18’E ULAŞTI

Kadınlar tarafından Isparta’da özellikle kırsal bölgelerde kurulan kooperatifler ortaya koydukları birbirinden güzel fikirlerle ve ürettikleri birbirinden kıymetli ürünlerle ön plana çıkıyor.Isparta’da Vali Ömer Seymenoğlu’nun desteklemeleri ve teşvikleri ile iki yılda sayıları 18’e yükselen kadın kooperatiflerine bir yenisi daha Sütçüler ilçesinde eklendi.Sütçüler ilçesinde bulunan kadınların güç birliği yaparak oluşturdukları Sütçüler Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyeleri Kaymakam Ayşe Karaca ile birlikte Vali Ömer Seymenoğlu ’nu ziyaret ettiler.Ziyarette Sütçüler Kadın Kooperatifi Başkanı Güler Altunbaş yörede yetişen kekik çeşitleri ve kooperatifin ilk etapta üretimini gerçekleştirdikleri kekik reçeli, kozalak reçeli, yöreye has ürünleri Vali Ömer Seymenoğlu’na tanıttılar.Vali Ömer Seymenoğlu 3 yıl önce 4 olan kadın kooperatifi sayısının bu gün 18’e çıktığını belirterek özellikle kadınların öncülüğünde kurulan kooperatifleri önemsediklerini kaydetti. Vali Seymenoğlu; “Şu anda bir ilçemiz hariç kaymakamlarımızın destekleri ve sizlerin de özverili çalışması ile ilçelerimizde kooperatiflerimiz faaliyetlerine başladılar. Yeni kooperatiflerimiz ile birlikte bu sektör Isparta’da gün geçtikçe gelişerek devam ediyor. Bunu kırsaldaki insanımızın şehre göçünün önünde geçtiği için önemsiyoruz ve teşvik etmeye çalışıyoruz. Biz kooperatifler üzerinden o yörenin değerlerini ön plana çıkartıp, kırsal turizmle birlikte ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Bir çok kooperatifimiz kendi ayakları üzerinde durmaya başladı ve üyelerine de para kazandırmaya başladı. O nedenle bizler kadınların içinde bulunduğu kooperatifleri desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.Vali Seymenoğlu ardından kendini ziyarette bulunan Sütçüler Kaymakamı Ayşe Karaca ve Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyeleri ile bir süre sohbet ederek kooperatifle ilgili istek ve talepleri dinledi.Böylesi bir kooperatifi hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını belirten Sütçüler Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Güler Altunbaş, Sütçüler ilçesinde kırsal turizmi ön plana çıkarmak amacıyla kooperatifi kurduklarını kaydetti.Kooperatif üyeleri de Sütçüler’in güzellikleri ve saklı değerlerini ön plana çıkarmak için bu oluşumun içinde olduklarını ve hedeflerinin çok büyük olduğunu belirtti.